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Азербайджан и Италия обсудили обсудили сотрудничество в развитии энергосистем

Азербайджан и Италия обсудили обсудили сотрудничество в развитии энергосистем Азербайджан и Италия обсудили обсудили возможности сотрудничества в развитии энергетических систем.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 14:32
Азербайджан и Италия обсудили обсудили сотрудничество в развитии энергосистем

Азербайджан и Италия обсудили обсудили возможности сотрудничества в развитии энергетических систем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Обсуждения состоялись в рамках встречи председатель "Азерэнержи" Балабаба Рзаева с послом Италии в Азербайджане Лукой ди Джанфранческо.

Стороны также обсудили недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Состоялся обмен мнениями об участии итальянской Ansaldo Energia и других компаний в энергетических проектах, реализуемых в Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Italy discuss energy cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliya ilə enerji sistemləri arasında əməkdaşlıq münasibətlərini müzakirə edib

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