Азербайджан и Италия обсудили обсудили сотрудничество в развитии энергосистем

Азербайджан и Италия обсудили обсудили возможности сотрудничества в развитии энергетических систем.

Азербайджан и Италия обсудили обсудили возможности сотрудничества в развитии энергетических систем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Обсуждения состоялись в рамках встречи председатель "Азерэнержи" Балабаба Рзаева с послом Италии в Азербайджане Лукой ди Джанфранческо.

Стороны также обсудили недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Состоялся обмен мнениями об участии итальянской Ansaldo Energia и других компаний в энергетических проектах, реализуемых в Азербайджана.