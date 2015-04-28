Азербайджан и Иран подписали трехсторонний протокол о внедрении нанотехнологий

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На днях делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по приглашению Национальной нефтяной компании Ирана побывала с визитом в Иране. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

В ходе встречи с участием представителей Иранской оффшорной нефтяной компании и Научно-исследовательского института нефтяной промышленности на тему "Трансфер технологий" обсуждались разработанные SOCAR технологии, определены направления сотрудничества.

По информации, в феврале этого года делегация из сотрудников Научно-исследовательского института нефтяной промышленности Национальной нефтяной компании Ирана побывала в Государственной нефтяной компании Азербайджана, где в ходе переговоров с первым вице-президентом SOCAR Хошбахтом Юсифзаде обсудила перспективы сотрудничества, в частности, вопросы использования нанотехнологий SOCAR на нефтяных месторождениях Ирана.

В заключение визита в Иран между Департаментом нанотехнологий SOCAR, Научно-исследовательским институтом нефтяной промышленности Национальной иранской нефтяной компанией и Иранской оффшорной нефтяной компанией был подписан трехсторонний протокол о внедрении нанотехнологий SOCAR.