Азербайджан и Иран обсудили совместные энергетические проекты

Азербайджан и Иран обсудили совместные проекты в рамках энергетического сотрудничества

Азербайджан и Иран обсудили совместные проекты в рамках энергетического сотрудничества.

Как передает Report, обсуждения состоялись в ходе переговоров министров энергетики двух стран Пярвиза Шахбазова и Аббаса Алиабади в Китае, где проходит 3-я министерская конференция стран "Пояса и пути".

"Обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов гидроузлов "Худаферин", "Гыз Галасы" и ГЭС "Ордубад", а также интеграции электросетей Азербайджана, Ирана и России. Также рассмотрели возможности сотрудничества в экспорте электроэнергии", - написал Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".