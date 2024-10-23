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Азербайджан и Иран обсудили совместные энергетические проекты

Азербайджан и Иран обсудили совместные энергетические проекты Азербайджан и Иран обсудили совместные проекты в рамках энергетического сотрудничества
Энергетика
23 октября 2024 г. 13:18
Азербайджан и Иран обсудили совместные энергетические проекты

Азербайджан и Иран обсудили совместные проекты в рамках энергетического сотрудничества.

Как передает Report, обсуждения состоялись в ходе переговоров министров энергетики двух стран Пярвиза Шахбазова и Аббаса Алиабади в Китае, где проходит 3-я министерская конференция стран "Пояса и пути".

"Обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов гидроузлов "Худаферин", "Гыз Галасы" и ГЭС "Ордубад", а также интеграции электросетей Азербайджана, Ирана и России. Также рассмотрели возможности сотрудничества в экспорте электроэнергии", - написал Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

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Версия на английском языке Azerbaijan and Iran mull export of electricity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran elektrik enerjisinin ixracını müzakirə edib

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