Азербайджан и Иран намерены расширять партнерство в нефтегазовом секторе

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с заместителем министра нефти Ирана по международным вопросам Амирхусейном Заманинией и возглавляемой им делегацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев отметил, что экономические отношения между Азербайджаном и Ираном в последнее время расширяются, в частности, углубляется сотрудничество между нефтегазовыми компаниями двух стран, и взаимные визиты играют важную роль в этом процессе. Говоря о связях SOCAR с иранскими компаниями, Р.Абдуллаев затронул существующие партнерские отношения и подчеркнул возможности их расширения.

По словам А.Заманинии, есть большой потенциал для углубления отношений между двумя странами в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе, и выразил уверенность, что сотрудничество в нефтегазовой отрасли будет способствовать развитию стран.

На встрече основное внимание было уделено расширению партнерства между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовом секторе, в том числе в Персидском заливе и Каспийском море.

Напомним, что иранская компания NICO в настоящее время является участником проектов "Шахдениз" (10%) и Южно-Кавказского трубопровода (10%). В то же время в 2015 году был подписан трехсторонний протокол о сотрудничестве между Департаментом нанотехнологий SOCAR, Научно-исследовательским институтом нефтяной промышленности Национальной нефтяной компании Ирана и Оффшорной нефтяной компанией Ирана.