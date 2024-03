Азербайджан и Ирак обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "Х".

"В рамках визита в Ирак мы с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом провели встречу с заместителем премьер-министра, министром нефти Ирака Хайяном Абдул-Гани. Обсудили переход нашей страны на зеленую энергетику и проекты, реализуемые SOCAR с партнерами в этом направлении. Кроме того мы изучили перспективы потенциального сотрудничества в области энергетики", - написал министр.