О нас
Report Georgia

Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики

Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики
Энергетика
0
3 июля 2020 г. 15:10
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов и бывший Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провели встречу в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Министр энергетики высоко оценил деятельность Фанани, вносящую вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами, в том числе в развитие энергетического сотрудничества, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии в энергетической сфере, рассмотрены вопросы сотрудничества между SOCAR и компанией Pertamina по развитию инвестиционных и нефтегазовых месторождений.

Было отмечено, что "Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия" готов к подписанию, подчеркнута целесообразность подписания документа во время визита министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии в Азербайджан.

Отметим, что SOCAR с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию. В течение 2007-2019 годов SOCAR поставила в Индонезию в общей сложности 25,1 миллионов тонн сырой нефти.

 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İndoneziya enerji sahəsində memorandum imzalayacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок
SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок
3 июля 2020 г. 13:01
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
3 июля 2020 г. 11:34
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
3 июля 2020 г. 11:28
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
3 июля 2020 г. 10:23
Азербайджанская нефть торгуется за 44 доллара
Азербайджанская нефть торгуется за 44 доллара
3 июля 2020 г. 10:20
Цена нефти Brent превысила $43
Цена нефти Brent превысила $43
2 июля 2020 г. 23:05
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+
ФотоПярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+
2 июля 2020 г. 17:15
Общие активы Южного газового коридора возросли
Общие активы "Южного газового коридора" возросли
2 июля 2020 г. 17:10
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции
2 июля 2020 г. 15:47
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году
2 июля 2020 г. 15:47

Последние новости

15:33
В Баку больной коронавирусом вышел за покупками Происшествия
15:30
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19 Другие страны
15:19
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Индивидуальные
15:18
СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны" Футбол
15:10
ФотоАзербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики Энергетика
15:04
Стартовал новый сезон "Формулы-1" Индивидуальные
15:03
Вновь может быть созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса  Милли Меджлис
14:58
Азербайджан избран зампредом Сети регуляторов электросвязи ИКТ
14:51
Движение на одном из проспектов Баку ограничивается Инфраструктура
14:49
В Иране число жертв коронавируса за сутки превысило 150 человек В регионе
14:48
Назначен новый премьер Франции Другие страны
14:37
Страны СНГ утвердили план организации пассажирских перевозок по железной дороге после пандемии Инфраструктура
14:36
В Баку вновь на линии выйдут экспресс-автобусы Инфраструктура
14:34
На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 40 тысяч Другие страны
13:58
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Экология