Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики

Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов и бывший Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани провели встречу в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Министр энергетики высоко оценил деятельность Фанани, вносящую вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами, в том числе в развитие энергетического сотрудничества, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии в энергетической сфере, рассмотрены вопросы сотрудничества между SOCAR и компанией Pertamina по развитию инвестиционных и нефтегазовых месторождений.

Было отмечено, что "Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия" готов к подписанию, подчеркнута целесообразность подписания документа во время визита министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии в Азербайджан.

Отметим, что SOCAR с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию. В течение 2007-2019 годов SOCAR поставила в Индонезию в общей сложности 25,1 миллионов тонн сырой нефти.