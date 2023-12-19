Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили аспекты сотрудничества по проектам "зеленой" энергетики, в том числе использование энергии морского ветра.

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили аспекты сотрудничества по проектам "зеленой" энергетики, в том числе использование энергии морского ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече министра Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с региональным вице-президентом IFC по странам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мора обсуждались вопросы сотрудничества министерства и корпорации по проектам в области возобновляемой энергетики, экспорта "зеленой" энергии из Каспийского моря в Европу и из Нахчывана в Турцию, энергетического перехода, энергоэффективности, зеленого водорода, электромобильности и пр.