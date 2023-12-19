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Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики

Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили аспекты сотрудничества по проектам "зеленой" энергетики, в том числе использование энергии морского ветра.
Энергетика
19 декабря 2023 г. 15:28
Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в области зеленой энергетики

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили аспекты сотрудничества по проектам "зеленой" энергетики, в том числе использование энергии морского ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече министра Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с региональным вице-президентом IFC по странам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мора обсуждались вопросы сотрудничества министерства и корпорации по проектам в области возобновляемой энергетики, экспорта "зеленой" энергии из Каспийского моря в Европу и из Нахчывана в Турцию, энергетического перехода, энергоэффективности, зеленого водорода, электромобильности и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və IFC "yaşıl enerji" əməkdaşlığını müzakirə edib

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