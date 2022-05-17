О нас

Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в энергетической сфере Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором по инфраструктуре Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, Шерил Ханвей.
Энергетика
17 мая 2022 г. 17:58
Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором по инфраструктуре Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, Шерил Ханвей.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр отметил, что существует долгосрочное сотрудничество с IFC в различных областях, в том числе в энергетическом секторе, и подчеркнул важность продолжающегося проекта "Дорожная карта по использованию энергии ветра в море" в контексте расширения использования возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи было рассмотрено развитие сотрудничества с IFC, обсуждены дальнейшие шаги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və IFC enerji sahəsində əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi