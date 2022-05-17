Азербайджан и IFC обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором по инфраструктуре Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, Шерил Ханвей.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором по инфраструктуре Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка, Шерил Ханвей.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр отметил, что существует долгосрочное сотрудничество с IFC в различных областях, в том числе в энергетическом секторе, и подчеркнул важность продолжающегося проекта "Дорожная карта по использованию энергии ветра в море" в контексте расширения использования возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи было рассмотрено развитие сотрудничества с IFC, обсуждены дальнейшие шаги.