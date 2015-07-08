​Азербайджан и Грузия создали рабочую группу в области альтернативной энергии

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана и министерство энергетики Грузии договорились о создании совместной рабочей группы в области альтернативной энергетики.

Как сообщает Report, информацию распространили грузинские СМИ.

Согласно информации, в ходе визита в Грузию президент госагентства Аким Бадалов провел встречу в Тбилиси с министром энергетики Кахой Каладзе и заявил, что обе страны имеют большой потенциал для сотрудничества в данной области.

По его словам, нерациональное использование гидроисточников может вызвать в будущем серьезные проблемы.

Грузинская сторона проявила заинтересованность в таких реализуемых в Азербайджане проектах, как "Один дом – одна станция", проект электростанций гибридного типа и проект строительства агроэнергетического жилого комплекса. В результате на встрече было принято решение о создании соответствующей рабочей группы между Грузией и Азербайджаном и был подписан контракт.

В настоящее время мощность электроэнергетической системы Азербайджана составляет порядка 7,2 тысячи мегаватт. Суммарный потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 12 тысяч мегаватт. Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт. На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В течение пяти лет в Азербайджане планируется построить до 100 объектов для получения альтернативной электроэнергии. В 2014 году инвестиции в развитие альтернативной энергетики в Азербайджане достигли 63,6 миллиона манатов. Из них 34,9 миллиона манатов пришлись на развитие солнечной энергии, 28,7 миллиона манатов - на развитие энергии ветра. Всего же с 2000 года в Азербайджане в эту отрасль было вложено около 800 миллионов манатов.