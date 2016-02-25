​Азербайджан и Грузия пересмотрят условия договора по поставкам газа

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В рамках запланированного на 29 февраля визита вице-премьера, министра энергетики Грузии Кахи Каладзе в Баку грузинская и азербайджанская стороны могут договориться о новых принципах сотрудничества относительно импорта газа.

Как передает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

По ее словам, К.Каладзе примет участие в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору.

"Идет работа с Азербайджаном об определенных условиях договора, которые должны быть пересмотрены, и это касается цен, ценовой политики, определенных объемов, а также технических деталей. Было озвучено, что рабочие группы работают над оптимизацией, и уже есть определенные результаты. 29 февраля планируется визит вице-премьера на министериал коридора "Южного газа". Надеемся, что в рамках этого визита грузинская и азербайджанская стороны договорятся о принципах, по которым мы должны продолжить работу", - заявила Мариам Валишвили.

М.Валишвили также отметила, что встречи с "Газпромом" будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность: "Мы принципиально не против того, чтобы перейти на денежное возмещение, что является международной практикой. Наш случай был исключением, но был хорошим для нас. Мы принципиально не против перехода на денежное возмещение, но смотря, какая это будет сумма".