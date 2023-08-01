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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии Рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в нефтегазовой сфере и возобновляемой энергетике.
Энергетика
1 августа 2023 г. 18:44
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии

Рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в нефтегазовой сфере и возобновляемой энергетике.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую государственную нефтяную компанию (SOCAR), об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил на встрече с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.

На встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией успешно развивается по всем направлениям экономики, в том числе в энергетической сфере. Было отмечено, что взаимные визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в прошлом году и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в этом придали новый импульс развитию отношений стратегического партнерства.

Было подчеркнуто, что совместные энергетические и транспортные проекты, не только укрепляют устойчивое экономическое развитие обеих стран, но и вносят ценный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы. В частности, было отмечено, что подписание в 2022 году в Бухаресте соглашения о стратегическом партнерстве в области “зеленой энергии” между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии открывает новые возможности для расширения сотрудничества.

На встрече также было выражено удовлетворение успешной деятельностью SOCAR в Грузии, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan “yaşıl enerji” sahəsində əməkdaşlığı nəzərdən keçirib

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