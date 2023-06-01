Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, стороны обсудили сотрудничество между двумя странами во всех сферах,

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, стороны обсудили сотрудничество между двумя странами во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече говорилось, что стратегические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, реализованные при совместном участии стран, внесли важный вклад в энергетическую безопасность Европы и усилили экономическое развитие региона.

Было отмечено, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" открывает новые возможности для сотрудничества.