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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в энергетическом секторе Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, стороны обсудили сотрудничество между двумя странами во всех сферах,
Энергетика
1 июня 2023 г. 17:43
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, стороны обсудили сотрудничество между двумя странами во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече говорилось, что стратегические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, реализованные при совместном участии стран, внесли важный вклад в энергетическую безопасность Европы и усилили экономическое развитие региона.

Было отмечено, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" открывает новые возможности для сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia discuss energy cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan enerji sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

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