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Гарибашвили: Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок зеленой энергии в Европу

Гарибашвили: Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок зеленой энергии в Европу Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 15:24
Гарибашвили: Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок зеленой энергии в Европу
Ираклий Гарибашвили

Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Азербайджан является не только другом, но и важным стратегическим партнером Грузии на протяжении многих лет. Азербайджан и Грузия совместно реализуют многие исторические проекты, которые еще больше сблизят народы двух стран.

Грузия является надежным транзитным партнером в рамках этих проектов.

Напомнив, что в декабре прошлого года лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке подводного электрического кабеля по дну Черного моря для развития "зеленого коридора", Гарибашвили отметил, что Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.

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Версия на английском языке Garibashvili: Azerbaijan, Georgia have huge potential for supplying green energy to Europe
Версия на азербайджанском языке Qaribaşvili: “Azərbaycan və Gürcüstan Avropanı “yaşıl” enerji ilə təmin etmək üçün böyük potensiala malikdir”

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