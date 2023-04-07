Гарибашвили: Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок зеленой энергии в Европу

Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.

Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Азербайджан является не только другом, но и важным стратегическим партнером Грузии на протяжении многих лет. Азербайджан и Грузия совместно реализуют многие исторические проекты, которые еще больше сблизят народы двух стран.

Грузия является надежным транзитным партнером в рамках этих проектов.

Напомнив, что в декабре прошлого года лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке подводного электрического кабеля по дну Черного моря для развития "зеленого коридора", Гарибашвили отметил, что Азербайджан и Грузия обладают огромным потенциалом для поставок "зеленой" энергии в Европу.