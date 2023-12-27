Азербайджан и Грузия могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии

Азербайджан и Грузия рассмотрели возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Азербайджан и Грузия рассмотрели возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, вопрос обсуждался на онлайн-встрече с участием заместителя директора Госагентства Камрана Гусейнова и директора Фонда энергетического развития Грузии Джабы Хмаладзе.

На встрече была представлена информация о проектах возобновляемых источников энергии двух стран, механизмах государственной поддержки в этом направлении.