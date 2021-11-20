Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество по Южному газовому коридору

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр подчеркнул сотрудничество в рамках глобального энергетического проекта - Южного газового коридора, отметил успешное продолжение сотрудничества с Грецией в качестве покупателя газа ”Шахдениз- “ по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), высоко оценил участие Греции на всех заседаниях Консультативного совета по Южному газовому коридору.

На встрече были обсуждены предложения о проведении очередного заседания ”Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Греции в экономической, промышленной и технологической сферах", состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.