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Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество по Южному газовому коридору

Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество по Южному газовому коридору Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса.
Энергетика
20 ноября 2021 г. 17:10
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество по Южному газовому коридору

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, министр подчеркнул сотрудничество в рамках глобального энергетического проекта - Южного газового коридора, отметил успешное продолжение сотрудничества с Грецией в качестве покупателя газа ”Шахдениз- “ по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), высоко оценил участие Греции на всех заседаниях Консультативного совета по Южному газовому коридору.

На встрече были обсуждены предложения о проведении очередного заседания ”Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Греции в экономической, промышленной и технологической сферах", состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Greece mull cooperation on Southern Gas Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Yunanıstan Cənub Qaz Dəhlizi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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