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Азербайджан и Германия обсудят сотрудничество в сфере “зеленой энергетики”

Азербайджан и Германия обсудят сотрудничество в сфере “зеленой энергетики” Во второй половине мая 2025 года в Баку состоится встреча представителей Азербайджана и Германии, посвященная вопросам сотрудничества в рамках энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Энергетика
2 мая 2025 г. 17:12
Азербайджан и Германия обсудят сотрудничество в сфере “зеленой энергетики”

Во второй половине мая 2025 года в Баку состоится встреча представителей Азербайджана и Германии, посвященная вопросам сотрудничества в рамках энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщили Report в Германо-азербайджанской торговой палате (AHK Azerbaijan), предстоящие переговоры станут продолжением ранее проведенных встреч между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и представителями ведущих немецких энергетических компаний.

В палате подчеркнули, что в центре диалога остаются технологическое сотрудничество, поддержка реализации национальных стратегий, запуск совместных проектов в сфере ВИЭ, а также адаптация устойчивых энергетических технологий на местном уровне.

"Темы энергетического перехода продолжают занимать ключевое место в германо-азербайджанском диалоге. Ожидается обсуждение перспектив сотрудничества в области “зеленой” и устойчивой энергетики, представление успешных проектов, а также обмен опытом и передовыми практиками между заинтересованными сторонами двух стран", - отметили в AHK Azerbaijan.

Ранее исполнительный директор палаты Наргис Вик сообщала, что Германия может внести весомый вклад в создание в Азербайджане инновационного центра в области ВИЭ.

Согласно энергетическим планам Азербайджана, к 2027 году в стране планируется строительство восьми промышленных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 2 ГВт. Общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 2,8 млрд долларов США, при этом финансирование будет обеспечено как за счет иностранных, так и местных источников.

Реализация проектов позволит ежегодно вырабатывать 5,3 млрд кВт/ч “зеленой энергии”, увеличить долю ВИЭ в энергосистеме до 32,6%, сэкономить до 1,2 млрд кубометров природного газа в год и сократить выбросы парниковых газов на 2,5 млн тонн.

К 2030 году Азербайджан планирует довести установленную мощность ВИЭ до 7 ГВт, из которых 5 ГВт предполагается экспортировать.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər
Версия на английском языке Azerbaijan and Germany to discuss cooperation in green energy

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