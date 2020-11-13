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Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики Мероприятие было организовано с целью обсуждения возможностей сотрудничества в сфере возобновляемой энергии и определения приоритетных направлений
Энергетика
13 ноября 2020 г. 12:43
Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Состоялась онлайн-встреча между Министерством энергетики Азербайджана и Германским энергетическим агентством.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения возможностей сотрудничества в сфере возобновляемой энергии и определения приоритетных направлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства энергетики и Государственного агентства возобновляемых источников энергии, а с другой стороны, руководители и эксперты Германского энергетического агентства.

Стороны обсудили конкретные меры, которые могут быть совместно реализованы в направлении развития данной сферы, применение механизмов поддержки активных потребителей, развитие маломасштабных возобновляемых энергетических систем и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Bərpa olunan enerji üzrə Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığı müzakirə edilib

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