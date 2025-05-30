Азербайджан и Германия обсудили расширение сотрудничества в сфере зеленой энергии

Азербайджан обсудил с Германией расширение сотрудничества в сфере зеленой энергии.
Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что встретился с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.
"В ходе встречи мы оценили перспективы сотрудничества с немецкими компаниями в сфере развития морской ветроэнергетики, Зеленого энергетического коридора, который протянется от Каспийского моря до Европы, и поставок энергии через эту инфраструктуру", - говорится в публикации.