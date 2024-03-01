Азербайджан и Европейский союз укрепят сотрудничество в сфере ветроэнергетики

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики будет подписан между Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Wind Europe

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики будет подписан между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Европейской Ассоциацией ветровой энергетики Wind Europe.

Как сообщает Report, в подписании, которое состоится в ходе проходящих в Баку 10-ого министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергии, примет участие находящаяся с визитом в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Также будет подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах возобновляемой энергетики в Азербайджане между министерством энергетики и испанской компанией Elecnor.