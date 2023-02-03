О нас

Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию

Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 19:43
Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию

Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, находящейся в нашей стране для участия в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Министр особо подчеркнул значение, которое Азербайджан придает связям с Европейским Союзом (ЕС), важную роль визитов и переговоров на высоком уровне в растущей динамике взаимоотношений, отметив, что наша страна является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. На встрече было отмечено, что ЕС высоко оценивает большой потенциал Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии.

Стороны обсудили стратегию перехода на зеленую энергию, эффективное использование ресурсов и укрепление партнерства в сфере энергетики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, EU mull strategy of transition to 'green energy'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə “yaşıl enerji"yə keçid strategiyasını müzakirə edib

Самое важное

Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi