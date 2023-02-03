Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию

Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию.

Азербайджан и Европейский союз обсудили стратегию перехода на зеленую энергию.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, находящейся в нашей стране для участия в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Министр особо подчеркнул значение, которое Азербайджан придает связям с Европейским Союзом (ЕС), важную роль визитов и переговоров на высоком уровне в растущей динамике взаимоотношений, отметив, что наша страна является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. На встрече было отмечено, что ЕС высоко оценивает большой потенциал Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии.

Стороны обсудили стратегию перехода на зеленую энергию, эффективное использование ресурсов и укрепление партнерства в сфере энергетики.