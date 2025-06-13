Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 

Сегодня,13 июня, в Брюсселе состоялся третий раунд Энергетического диалога Азербайджан-ЕС.
Как сообщает европейское бюро Report, азербайджанскую делегацию возглавлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, ЕС - еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Отметим, что на встрече были подведены итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и вопросы дальнейшего развития, перехода к чистой энергии, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и выбросов метана.