Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога

Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога

Сегодня,13 июня, в Брюсселе состоялся третий раунд Энергетического диалога Азербайджан-ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, азербайджанскую делегацию возглавлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, ЕС - еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Отметим, что на встрече были подведены итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и вопросы дальнейшего развития, перехода к чистой энергии, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и выбросов метана.

