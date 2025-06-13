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Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 

Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога  Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 
Энергетика
13 июня 2025 г. 14:19
Азербайджан и ЕС провели в Брюсселе очередной раунд Энергетического диалога 

Сегодня,13 июня, в Брюсселе состоялся третий раунд Энергетического диалога Азербайджан-ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, азербайджанскую делегацию возглавлял министр энергетики Пярвиз Шахбазов, ЕС - еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Отметим, что на встрече были подведены итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и вопросы дальнейшего развития, перехода к чистой энергии, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и выбросов метана.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Azərbaycan-Aİ Enerji Dialoqunun növbəti raundu keçirilib
Версия на английском языке Azerbaijan, EU hold another round of Energy Dialogue in Brussels

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