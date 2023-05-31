Азербайджан и ЕС обсудили создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа

Азербайджан обсудил с Еврокомиссией создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа.

Азербайджан обсудил с Еврокомиссией создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа.

Как сообщает Report, обсуждение состоялось на встрече между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и главой Генерального директората Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро в рамках Бакинской энергетической недели.

На встрече также обсуждались расширение Южного газового коридора (SGC) и вопросы сотрудничества в рамках Энергетического диалога. Определены следующие шаги.

Соответствующую публикацию разместил П.Шахбазов в Twitter.