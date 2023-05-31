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Азербайджан и ЕС обсудили создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа

Азербайджан и ЕС обсудили создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа Азербайджан обсудил с Еврокомиссией создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа.
Энергетика
31 мая 2023 г. 18:00
Азербайджан и ЕС обсудили создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа

Азербайджан обсудил с Еврокомиссией создание зеленого энергетического коридора Каспий-Европа.

Как сообщает Report, обсуждение состоялось на встрече между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и главой Генерального директората Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро в рамках Бакинской энергетической недели.

На встрече также обсуждались расширение Южного газового коридора (SGC) и вопросы сотрудничества в рамках Энергетического диалога. Определены следующие шаги.

Соответствующую публикацию разместил П.Шахбазов в Twitter.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EU discuss establishment of Caspian-European Green Energy Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Aİ ilə Xəzər-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizinin yaradılmasını müzakirə edib

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