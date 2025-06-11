Азербайджан и ЕК 13 июня проведут третий раунд энергодиалога

Азербайджан и ЕК 13 июля проведут третий раунд энергодиалога

Третий раунд энергетического диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейской комиссией (ЕК) пройдет 13 июня в Брюсселе.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов заявил в интервью европейским СМИ.

По его словам, встреча проводится в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2022 году между Азербайджаном и ЕС:

"Азербайджанскую сторону на переговорах возглавит министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а ЕК - комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен".

Он напомнил, что подписанный в 2022 году меморандум представляет собой комплексный документ, предусматривающий удвоение объемов поставок газа в Европу, а также взаимосвязь в сфере зеленой энергетики, сокращение выбросов метана и инвестиционное финансирование в инфраструктурные активы.

Зейналов отметил, что азербайджанский природный газ может поддержать растущую европейскую промышленность, особенно в Юго-Восточной Европе, и является важнейшим элементом энергетического перехода и энергетического баланса.

Он напомнил, что Азербайджан экспортировал в Европу в 2024 году 12,9 млрд кубометров. Экспорт азербайджанского газа осуществляется в настоящее время в 12 стран, включая 10 стран Европы, а также в Грузию и Турцию.

"Мы постепенно увеличиваем объемы, и в то же время более 50% нашего общего экспорта газа идет в Европу. С точки зрения поставок трубопроводного газа Азербайджан является одной из ведущих стран в мире по географии поставок. Но мы готовы поставлять больше с точки зрения новых газовых месторождений.", - сказал он.

"В настоящее время у нас есть 14 стран, которые запрашивают природный газ у Азербайджана - дополнительные 14 млрд куб. м сверх уже поставленных объемов", - добавил замминистра.

По его словам, первым ресурсом для поставок являются собственные запасы природного газа Азербайджана, но в будущем также возможны варианты транзита, включая газ из Туркменистана, "если решение будет принято с другой стороны Каспийского моря".