Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что провел встречу с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Подчеркнули важность расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, а также активное участие нашей страны в международных инициативах и перспективы проведения COP29 в нашей стране. ЕБРР выразил поддержку Азербайджану в этих направлениях", - говорится в публикации.