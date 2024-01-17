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Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Энергетика
17 января 2024 г. 15:28
Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что провел встречу с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Подчеркнули важность расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, а также активное участие нашей страны в международных инициативах и перспективы проведения COP29 в нашей стране. ЕБРР выразил поддержку Азербайджану в этих направлениях", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке EBRD to support Azerbaijan in field of renewable energy
Версия на азербайджанском языке EBRD bərpa olunan enerji sahəsində Azərbaycana dəstək verəcək

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