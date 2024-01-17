Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики
Азербайджан и ЕБРР обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетикиАзербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".
Министр отметил, что провел встречу с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
"Подчеркнули важность расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, а также активное участие нашей страны в международных инициативах и перспективы проведения COP29 в нашей стране. ЕБРР выразил поддержку Азербайджану в этих направлениях", - говорится в публикации.
As part of our trip to the Davos Economic Forum (@wef), we held a meeting with Jürgen Rigterink (@JRigterink), the First Vice-President of the European Bank for Reconstruction and Development (@ebrd). Our discussions emphasized the importance of broadening cooperation between… pic.twitter.com/DzNNAb8Fbo