Азербайджан и EBRD подпишут меморандум о взаимопонимании

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) планируют подписание Меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана.

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) планируют подписание меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев во время встречи с делегацией во главе с региональным директором EBRD по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по меморандуму о взаимопонимании, достигнута договоренность о подписании документа в ближайшее время.

На встрече обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и EBRD в области развития электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также будущие перспективы.

Стороны также обсудили меры по превращению освобожденных от оккупации территорий в зоны “зеленой энергии”, созданию на этих территориях зоны "нулевых выбросов" до 2050 года, а также по реализации проектов морской ветроэнергетики.