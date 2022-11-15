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Азербайджан и EBRD подпишут меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и EBRD подпишут меморандум о взаимопонимании Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) планируют подписание Меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 15:20
Азербайджан и EBRD подпишут меморандум о взаимопонимании

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) планируют подписание меморандума о взаимопонимании по технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев во время встречи с делегацией во главе с региональным директором EBRD по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по меморандуму о взаимопонимании, достигнута договоренность о подписании документа в ближайшее время.

На встрече обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и EBRD в области развития электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также будущие перспективы.

Стороны также обсудили меры по превращению освобожденных от оккупации территорий в зоны “зеленой энергии”, созданию на этих территориях зоны "нулевых выбросов" до 2050 года, а также по реализации проектов морской ветроэнергетики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, EBRD to sign MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və EBRD arasında Anlaşma Memorandumu imzalanacaq

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