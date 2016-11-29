Азербайджан и Чехия подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Делегация в составе директора департамента внешнеэкономической политики министерства промышленности и торговли Чехии Мартина Поспишила, ответственного секретаря Совместной азербайджано-чешской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Ольги Калиновой и посла Чехии в Азербайджане Витезслава Пивоньки побывала в министерстве энергетики.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

На встрече с участием заместителя министра энергетики Натига Аббасова состоялось обсуждение проекта меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики между министерством энергетики Азербайджана и министерства промышленности и торговли Чехии.

Отмечено, что документ готов к подписанию, которое состоится в рамках запланированного на 17-19 января в Баку очередного заседания Совместной азербайджано-чешской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

М.Поспишил подчеркнул, что подписание данного меморандума создаст дополнительные возможности для углубления сотрудничества в сфере энергетики.

Н.Аббасов сообщил, что Азербайджан заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с Чехией. Отмечено, что наряду с реализацией проекта Южного газового коридора, целью является достижение энергоэффективности промышленных предприятий с высокой энергоемкостью. По его словам, существует необходимость в обмене опытом и развитии сотрудничества между странами.