Азербайджан и Британия обсудили развитие сотрудничества в области "зеленой энергетики"

Азербайджан и Великобритания обсудили пути развития сотрудничества в области "зеленой энергетики".

Азербайджан и Великобритания обсудили пути развития сотрудничества в области "зеленой энергетики".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов отметил, что обсудил с министром экспорта Великобритании Малкольмом Оффордом работу Совместной межправительственной комиссии, а также реализацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

По словам министра, среди основных тем обсуждения было также развитие двустороннего сотрудничества в области "зеленой энергетики".