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Азербайджан и Британия обсудили развитие сотрудничества в области "зеленой энергетики"

Азербайджан и Британия обсудили развитие сотрудничества в области "зеленой энергетики" Азербайджан и Великобритания обсудили пути развития сотрудничества в области "зеленой энергетики".
Энергетика
30 октября 2023 г. 17:07
Азербайджан и Британия обсудили развитие сотрудничества в области зеленой энергетики

Азербайджан и Великобритания обсудили пути развития сотрудничества в области "зеленой энергетики".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов отметил, что обсудил с министром экспорта Великобритании Малкольмом Оффордом работу Совместной межправительственной комиссии, а также реализацию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

По словам министра, среди основных тем обсуждения было также развитие двустороннего сотрудничества в области "зеленой энергетики".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Böyük Britaniya Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclası Bakıda keçiriləcək
Версия на английском языке Azerbaijan wants to expand cooperation with UK in field of green energy

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