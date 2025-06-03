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Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов

Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов 11:17 Азербайджан обсудил повышение эффективности совместных проектов с BP.
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:28
Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов

Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что в рамках 30-й Бакинской энергетической недели вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом они встретились с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о применении инновационных технологий и цифровых решений в проектах BP в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan, BP discuss increasing efficiency in joint projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BP ilə birgə layihələrdəki səmərəliliyin artırılmasını müzakirə edib

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