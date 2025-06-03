Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов

11:17 Азербайджан обсудил повышение эффективности совместных проектов с BP.

Азербайджан и BP обсудили повышение эффективности совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что в рамках 30-й Бакинской энергетической недели вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом они встретились с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о применении инновационных технологий и цифровых решений в проектах BP в Азербайджане.