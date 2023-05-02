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Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики

Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики Азербайджан договорился о сотрудничестве с Бельгией по обмену опытом в использовании морской ветровой энергии.
Энергетика
2 мая 2023 г. 16:12
Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики

Азербайджан договорился о сотрудничестве с Бельгией по обмену опытом в использовании морской ветровой энергии.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

P.Шахбазов встретился в Брюсселе с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен и комиссаром по энергетике Европейского союза Кадри Симсон.

"Состоялась плодотворная встреча с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен. Мы договорились о сотрудничестве в области морской ветроэнергетики" - написал Шахбазов.

Министр также отметил, что на брюссельском заседании Энергетического диалога Азербайджан-ЕС были обсуждены расширение Южного газового коридора, поддержка ЕС в развитии зеленого энергетического коридора, сотрудничество по вопросам энергетического перехода и энергоэффективности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belçika dənizdə külək enerjisindən istifadə üzrə əməkdaşlıq edəcək

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