Азербайджан и Бельгия будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики

Азербайджан договорился о сотрудничестве с Бельгией по обмену опытом в использовании морской ветровой энергии.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

P.Шахбазов встретился в Брюсселе с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен и комиссаром по энергетике Европейского союза Кадри Симсон.

"Состоялась плодотворная встреча с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен. Мы договорились о сотрудничестве в области морской ветроэнергетики" - написал Шахбазов.

Министр также отметил, что на брюссельском заседании Энергетического диалога Азербайджан-ЕС были обсуждены расширение Южного газового коридора, поддержка ЕС в развитии зеленого энергетического коридора, сотрудничество по вопросам энергетического перехода и энергоэффективности.