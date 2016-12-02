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    Азербайджан и Беларусь обсуждают перспективы сотрудничества в области поставок нефтепродуктов

    На встрече приняли участие представители SOCAR, Белорусская нефтяная компания и концерна Белнефтехим

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между представителями управления маркетинга и экономических операций (УМЭО) SOCAR, ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и концерна "Белнефтехим".

    Как сообщает Report, в ходе встречи была обсуждена возможность развития двусторонних отношений. Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодных связей и договорились о проведении совместных консультаций с целью определения выгодных сфер сотрудничества.

    На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества в области поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В частности, белорусская сторона выразила готовность приобретать нефть Азербайджана.

    Наряду с этим, белорусская сторона предложила SOCAR поставлять нефть для давальческой переработки на белорусские НПЗ с возможностью при необходимости создания для этих целей совместного предприятия (СП).

    Помимо этого, белорусская сторона выразила готовность рассмотреть возможности продаж нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль (ВГО) и др.), а также продуктов нефтехимии в адрес SOCAR, в т.ч. совместным путем, используя потенциал двух сторон.

    Стороны выразили заинтересованность во взаимной торговле нефтехимической продукцией: в поставках пропилена, полиэтилена, каучука в Беларусь и продаж для SOCAR карбамида, метанола, комплексных удобрений, нитрилакриловой кислоты и др.

    Белорусская сторона предложила рассмотреть вопрос о возможности предоставления сервисных услуг РУП ПО "Белоруснефть" для SOCAR, а также поставки геофизического и бурового оборудования, производимого ОАО "Сейсмотехника".

    По результатам бакинской встречи начальник управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде, гендиректор "Белорусская нефтяная компания" Александр Демидов, начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Сергей Остапец подписали протокол.

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