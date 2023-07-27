Азербайджан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере добычи и экспорта газа

Азербайджан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере добычи и экспорта газа.

Азербайджан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере добычи и экспорта газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в Тwitter после встречи с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамедом Аркабом.

На встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамедом Аркабом обсуждалось многостороннее и двустороннее сотрудничество в области энергетики.

П.Шахбазов указал на огромный потенциал для укрепления связей по различным направлениям энергетики.