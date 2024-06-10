Азербайджан и Албания обсудили приоритеты сотрудничества

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с заместителем премьер-министра Албании, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку приоритеты двустороннего сотрудничества.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с заместителем премьер-министра Албании, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку приоритеты двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Встреча состоялась в рамках первого заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Албания в Баку.

"Договорились посредством межправительственной комиссии оказывать взаимную поддержку совместной деятельности по всем направлениям, связанным со стратегическим курсом глав государств, направленным на укрепление дружественных отношений и двустороннего сотрудничества", - написал министр.