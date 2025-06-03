Азербайджан и ACWA Power обсудили проект опреснения морской воды

17:26

Азербайджан и саудовская компания ACWA Power обсудили сотрудничество по проекту строительства завода по опреснению морской воды.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что в рамках 30-й Бакинской энергетической недели провел встречу с председателем правления ACWA Power Мухаммадом Абунайяном.

"В ходе встречи мы также обсудили приоритеты глобальной энергетической повестки, важность перехода к устойчивым бизнес-моделям, а также перспективы двустороннего сотрудничества в сфере зеленой энергетики", - говорится в публикации.