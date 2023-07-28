Азербайджан и АБИИ обсудили потенциальные проекты в сфере "зеленой" энергетики

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили потенциальные проекты в сфере "зеленой" энергетики и развития инфраструктуры.

Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили потенциальные проекты в сфере "зеленой" энергетики и развития инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев написал в Twitter.

"Обсудили с вице-президентом АБИИ по инвестиционным операциям Константином Лимитовским эффективное сотрудничество нашей страны с банком, потенциальные проекты в сфере "зеленой" энергетики и развития инфраструктуры, а также будущие направления деятельности АБИИ в Азербайджане", - написал Э.Алиев.