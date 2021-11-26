Азербайджан хочет сотрудничать с Румынией в сфере "зеленой энергии"

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с новоназначенным послом Румынии в нашей стране Василем Соаре.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с новоназначенным послом Румынии в нашей стране Василем Соаре.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече были затронуты вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, в том числе текущее сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнуто значение проекта Южный газовый коридор для развития этого сотрудничества.

Стороны обсудили транспортировку азербайджанского газа в Европу, а также потенциальные возможности интерконнектора Болгария-Румыния и проекта BRUA для расширения Южного газового коридора в будущем, было высоко оценено участие Румынии в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора.

Также было обсуждено сотрудничество в торговле сырой нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией. Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующего сотрудничества между двумя странами в области "зеленой энергии".