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Азербайджан хочет построить в Карабахе ветряную и солнечную электростанции

Азербайджан хочет построить в Карабахе ветряную и солнечную электростанции В рамках Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, подписанного сегодня Азербайджаном с компанией Masdar (ОАЭ), будет проведена работа по 3 направл
Энергетика
15 марта 2022 г. 13:25
Азербайджан хочет построить в Карабахе ветряную и солнечную электростанции

В рамках Меморандума о взаимопонимании "О сотрудничестве в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", подписанного сегодня Азербайджаном с компанией Masdar (ОАЭ), будет проведена работа по трем направлениям.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

“Карабах имеет большой энергетический потенциал. Все электростанции в этом регионе будут иметь доступ к возобновляемым источникам энергии. Мы также рассматриваем возможность строительства ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Кяльбаджар-Лачинской зоне, установки солнечных панелей над домами в Карабахе, строительства солнечной электростанции мощностью не менее 200 МВт”, - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan wants to build wind and solar power plants in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağda külək və günəş elektrik stansiyaları tikmək istəyir

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