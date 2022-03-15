Азербайджан хочет построить в Карабахе ветряную и солнечную электростанции

В рамках Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, подписанного сегодня Азербайджаном с компанией Masdar (ОАЭ), будет проведена работа по 3 направл

В рамках Меморандума о взаимопонимании "О сотрудничестве в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", подписанного сегодня Азербайджаном с компанией Masdar (ОАЭ), будет проведена работа по трем направлениям.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

“Карабах имеет большой энергетический потенциал. Все электростанции в этом регионе будут иметь доступ к возобновляемым источникам энергии. Мы также рассматриваем возможность строительства ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Кяльбаджар-Лачинской зоне, установки солнечных панелей над домами в Карабахе, строительства солнечной электростанции мощностью не менее 200 МВт”, - сказал он.