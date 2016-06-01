​Азербайджан готовится к подписанию нового контракта по месторождениям "Умид" и "Бабек"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) до конца 2016 года планирует подписать контракты с иностранными компаниями для развития процесса разработки месторождений "Умид" и "Бабек".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава департамента инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

По словам В.Алиева, впервые контракт не будет заключен на основе соглашений о долевом разделе добычи: "Вместо этого будет выбран подрядчик, а инвестиции могут быть осуществлены SOCAR".

Отметим, что SOCAR приступил к добыче газа на месторождении "Умид" в сентябре 2012 года. Объемы добычи были равны 1,5 млн. кубометров в сутки и 0,55 млрд. кубометров в год, однако с 2014 года ежесуточная добыча сократилась в два раза - до 625 тыс. кубометров.

В то же время на месторождении "Бабек" еще предстоит начать производство. По предварительным прогнозам, запасы месторождения равны 400 млрд. кубометров газа, 80 млн. тонн конденсата.