Азербайджан готов продавать бензин в Казахстан

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев опроверг информацию казахстанских СМИ о введении в Азербайджане ограничений на экспорт топлива. Как передает Report, об этом журналистам на проходящем в Баку форуме по проекту строительства в Азербайджане Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) сообщил Р.Абдуллаев.

В тоже время, президент компании подчеркнул, что если казахстанская сторона обратится с предложением о закупке бензина по выгодным коммерческим ценам, соответствующим рыночным условиям, то SOCAR готова рассмотреть данное предложение.

Отмечая, что Азербайджан на сегодня фактически не экспортирует бензин, Р.Абдуллаев в тоже время считает, что SOCAR готов на основе обращения Казахстана организовать поставки бензина в эту страну: "Организуем и продадим".

Отметим, что ранее первый замминистра энергетики Казахстана Узакбай Карабалин заявил, что национальная компания "КазМунайГаз" для покрытия дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране рассматривает возможность импорта бензина из Азербайджана и Туркменистана. "Для того, чтобы в любом варианте обеспечить рынок ГСМ, было принято решение поручить "КазМунайГазу" в убыток себе завозить для казахстанского рынка ГСМ. Были проведены переговоры со многими компаниями и на сегодняшний день достигнута договоренность на ввоз 69 тыс. тонн бензина", - отметил замминистра.