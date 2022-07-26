Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа

Азербайджан готов поставлять в Болгарию 0,5 - 1 млрд кубометров природного газа в год в дополнение к уже согласованному объему поставок в 1 млрд кубометров.

Азербайджан готов поставлять в Болгарию 0,5 - 1 млрд кубометров природного газа в год в дополнение к уже согласованному объему поставок в 1 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на SeeNews, об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

"Однако нам все еще нужно найти способ доставить этот газ в Болгарию... Мы работаем над этим. Хорошо в этом случае то, что у нас есть газ, мы должны найти решение инфраструктурного [вопроса]", — сказал Петков частной болгарской телекомпании Nova TV после возвращения официального визита в Баку и встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Между партнерами по проекту "Шахдениз" и Болгарией существует договоренность о поставках природного газа в объеме 1 млрд кубометров газа в год по газопроводу между Болгарией и Грецией. Оператором выступает Azerbaijan Gas Sales company, управляемой Государственной нефтегазовой компанией Азербайджана SOCAR.

Ранее в этом месяце Болгария и Греция завершили строительство газового интерконнектора (IGB) мощностью 3 миллиарда кубометров. Линия соединена с Трансадриатическим трубопроводом (TAP). Она также позволяет в дополнение к объемам газа из Азербайджана, поставлять также газ, доставляемый в греческие порты, и отправлять его дальше в Италию и более широкий регион Юго-Восточной Европы.