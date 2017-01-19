Президент: Азербайджан готов поддержать дополнительное сокращение добычи нефти

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Азербайджан готов поддержать дополнительное сокращение добычи нефти в случае принятия такого решения ОПЕК и странами вне картеля. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе.

"Мы приняли обязательство сократить добычу на 35 тыс. баррелей в сутки. И это обязательство будем выполнять. Процесс уже начался. Мы участвовали в заседании ОПЕК и не ОПЕК, мы были приглашены, так что свои обязательства выполняем", — заявил президент Ильхам Алиев.

"Пока мы снизили добычу на 35 тыс. баррелей, а дальше посмотрим. Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать, потому что мы солидарны в том, что здесь все страны должны искренне участвовать в этом процессе", — добавил он.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей для стабилизации цен на рынке. На встрече в Вене 10 декабря не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.