​Азербайджан готов к переговорам о продаже 16% акций DESFA европейским компаниям

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова к переговорам о продаже европейским компаниям 16%-ной части пакета акций в рамках процесса приватизации оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям.

Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

По информации бельгийских СМИ, компания Fluxys также в числе тех, кто намерен приобрести долю в DESFA.

В приобретении 16%-ной доли DESFA также заинтересованы две итальянские компании Snam и Infrastrutture Transporto Gas, испанская Enagas, голландская Gasunie, румынская Transgaz. Бельгийский национальный инвестиционный фонд (SFPI - Societe Federale de Participations et d’Investissement), имеющий 2,1% долевого участия в компании Fluxys, может приобрести 5% акций DESFA за 30 млн. евро.