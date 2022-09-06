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Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 млн кубометров газа до конца года

Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 млн кубометров газа до конца года К концу этого года прогнозируется экспорт около 600 млн кубометров газа из Азербайджана в Болгарию.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 17:24
Азербайджан экспортирует в Болгарию 600 млн кубометров газа до конца года

К концу этого года прогнозируется экспорт около 600 млн кубометров газа из Азербайджана в Болгарию.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Мы обсудили с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым вопросы поставок газа в Болгарию в рамках коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и расширения Трансадриатического газопровода (TAP)", - сказал министр.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что, хотя интерконнектор Греция-Болгария еще не готов, Азербайджан с прошлого года по настоящее время поставил в эту страну 555 млн кубометров природного газа. Министр отметил, что с июля этого года ежедневные поставки газа в Болгарию выросли на 2,6 млн кубометров.

На встрече было отмечено, что коммерческий запуск IGB запланирован на октябрь, и подчеркнуто, что трубопровод будет способствовать энергоснабжению Болгарии и Юго-Восточной Европы в целом. В ходе беседы также были рассмотрены перспективы поставок дополнительных объемов газа в Болгарию в рамках расширения проекта Южного газового коридора.

Министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов подчеркнул, что Азербайджан всегда был надежным партнером, и выразил заинтересованность в сотрудничестве на этапе расширения TAP.

На встрече также состоялся обмен мнениями о планах Азербайджана по производству ветровой энергии, перспективах экспорта “зеленой энергии” в Европу, а также возможностях сотрудничества в других направлениях в энергетической сфере.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to export 600 million cm of gas to Bulgaria by year-end 
Версия на азербайджанском языке Фотоİlin sonunadək Azərbaycan Bolqarıstana 600 milyon kubmetr qaz ixrac edəcək

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