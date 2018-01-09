Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 377 млн долларов в прошлом году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Украина импортировала из Азербайджана нефти на 376,8 млн долларов в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на украинский сайт Unian, поставки из Азербайджана составили 85,2% общих поставок нефти и конденсата за прошлый год.

Украина за 2017 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 442,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки из Ирана составили 37,7 млн долларов (8,5%), Казахстана - 17,5 млн долларов (3,9%). Из других стран было поставлено сырье на 10 млн долларов.