Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 99 млн долларов

Украина в январе-апреле импортировала из Азербайджана сырую нефть стоимостью 98,993 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины, импорт нефти из Азербайджана составляет 97,6% общего объема импорта сырой нефти страны.

В январе-апреле 2019 года Украина закупила сырую нефть на 101,429 млн долларов, что на 35,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

За отчетный период из Латвии импортировано нефти на 2,321 млн долларов (2,29%), Венгрии - на 0,082 млн долларов (0,08%), других стран - 0,033 млн долларов.