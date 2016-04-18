Азербайджан экспортировал в первом квартале сырую нефть на сумму 1,4 млрд. долларов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-марте 2016 года Азербайджан экспортировал 5,437млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 1,353 млрд. долларов, что на 48,54% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

За три месяца текущего года доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта составила 76,01%.

За отчетный период, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 8,146 млн. тонн сырой нефти, что на 3,2% меньше аналогичного показателя за прошлый год. За отчетный период, согласно показателям счетчиков, на долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 6,899 млн. тонн общего объема экспортированной нефти, что превышает прошлогодний показатель на 3,3%.

За январь-март текущего года по трубопроводу Баку-Супса экспортировано 1,107 млн. тонн, Баку-Новороссийск - 79,957 тыс. тонн сырой нефти. В то же время объемы экспорта сырой нефти посредством железнодорожного транспорта составили 59, 848 тыс. тонн.