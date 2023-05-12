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Азербайджан экспортировал в Европу около 4 млрд кубометров природного газа

Азербайджан экспортировал в Европу около 4 млрд кубометров природного газа Объем экспорта природного газа Азербайджана в январе-апреле текущего года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,4 млрд кубометров, из них 3,9 млрд кубометров было экспортировано в Европу, 3,4 млрд кубометров - в Турц
Энергетика
12 мая 2023 г. 10:35
Азербайджан экспортировал в Европу около 4 млрд кубометров природного газа

Объем экспорта природного газа Азербайджана в январе-апреле текущего года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,4 млрд кубометров, из них 3,9 млрд кубометров было экспортировано в Европу, 3,4 млрд кубометров - в Турцию, а 1,1 млрд кубометров - в Грузию.

Как передает Report, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Кроме того, по его словам, за 4 месяца по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) обеспечены поставки в Турцию 1,9 млрд кубометров "голубого топлива".

В настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) составляет 12 млрд кубометров газа в год.

Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались 31 декабря 2020 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports 4 bcm of gas to Europe in 4 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 4 ayda Avropaya 4 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ixrac edib

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