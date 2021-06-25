Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 7,4 млрд кубометров газа.

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 7,4 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Это примерно на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае в Турцию было экспортировано около 4,2 млрд кубометров газа, в Европу - 2,1 млрд кубометров, в Грузию - 1,1 млрд кубометров.

За этот период в систему газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) закачано 43,2 млн кубометров газа.