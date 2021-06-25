О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа

Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 7,4 млрд кубометров газа.
Энергетика
25 июня 2021 г. 14:34
Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров газа

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 7,4 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Это примерно на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае в Турцию было экспортировано около 4,2 млрд кубометров газа, в Европу - 2,1 млрд кубометров, в Грузию - 1,1 млрд кубометров.

За этот период в систему газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) закачано 43,2 млн кубометров газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan exports 2.1 bcm of gas to Europe this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Avropaya 2,1 mlrd kubmetr qaz ixrac edib

Самое важное

Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
ФотоРаненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
25 июня 2021 г. 10:01
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
24 июня 2021 г. 23:18
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
24 июня 2021 г. 18:20
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Агдама
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Агдама"
24 июня 2021 г. 16:21
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
24 июня 2021 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
24 июня 2021 г. 13:51
Президент наградил группу военнослужащих медалью За освобождение Губадлы
Президент наградил группу военнослужащих медалью "За освобождение Губадлы"
24 июня 2021 г. 13:19
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"
24 июня 2021 г. 12:49
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью За освобождение Ходжавенда
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью "За освобождение Ходжавенда"
24 июня 2021 г. 12:45
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi