Азербайджан экспортировал в этом году сырую нефть на сумму 5,9 млрд долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал 19,099 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,8964 млрд долларов.

За отчетный период экспортировано сырой нефти на 5% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 29%.

Экспорт сырой нефти составил 71% общего объема экспорта за январь-ноябрь.