Азербайджан экспортировал в этом году сырую нефть на сумму 5,1 млрд долларов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 17,025 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,149 млрд долларов.

Экспорт сырой нефти составил 71,56% общего объема экспорта за 10 месяцев этого года.

За отчетный период экспортировано сырой нефти на 6,9% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 32%.

Отметим, что за январь-октябрь общий объем экспорта Азербайджана составил 7,196 млрд долларов.