Азербайджан экспортировал в этом году сырую нефть на сумму 4,2 млрд долларов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года Азербайджан экспортировал 14 180 033,50 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 4 165 218,51 тыс. долларов.

За 8 месяцев этого года экспортировано сырой нефти на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 34,87%.

Экспорт сырой нефти составил 71,93% общего объема экспорта за январь-август.

Отметим, что за отчетный период общий объем экспорта Азербайджана составил 5 790 280,97 тыс. долларов.