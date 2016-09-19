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    Азербайджан экспортировал в этом году сырую нефть на сумму 4,2 млрд долларов

    За январь-август текущего года экспортировано 14,2 млн тонн сырой нефти

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года Азербайджан экспортировал 14 180 033,50 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 4 165 218,51 тыс. долларов.

    За 8 месяцев этого года экспортировано сырой нефти на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 34,87%.

    Экспорт сырой нефти составил 71,93% общего объема экспорта за январь-август.

    Отметим, что за отчетный период общий объем экспорта Азербайджана составил 5 790 280,97 тыс. долларов. 

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